खुशखबरी! हरियाणा में SC परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, नायब सरकार फिर शुरू करेगी आवास नवीनीकरण योजना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति परिवारों के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना फिर शुरू होगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए 80 हजार रुपये दिये जाएंगे।

जिला स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान शुरू हो गई है। गुरु रविदास के 650वें जन्मोत्सव पर पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बुधवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों की पहचान एवं चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

सभी वर्गों के गरीब परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं। 30 जून तक सभी वर्गों के 85 हजार 815 लाभार्थियों को 415 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए योजना को 25 सितंबर से पुनः शुरू किया जाएगा।