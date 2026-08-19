कुरुक्षेत्र के संस्कृति स्कूल ने लहराया परचम, CM सैनी ने की जमकर तारीफ; पढ़ाई और सुविधाओं में हासिल किया दूसरा स्थान

संवाद सहयोगी, बाबैन। राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने प्रदेश स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए हरियाणा के राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

विद्यालय की इस उपलब्धि से बाबैन के साथ-साथ जिले का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश कुमार को इस उपलब्धि के लिए 15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया।

विद्यालयों का चयन निर्धारित मेरिट और विभिन्न गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया गया, जिसमें आधारभूत ढांचा, शिक्षण पद्धति, विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम, शिक्षक क्षमता, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां और विद्यालय प्रबंधन सहित विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया।

खंड शिक्षा अधिकारी बाबैन सतेंद्र दहिया मंगलवार को विद्यालय परिसर पहुंचे और प्रधानाचार्य रमेश कुमार सहित पूरे विद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने विद्यालय के स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सकारात्मक वातावरण, शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।