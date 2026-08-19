हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए बदल गया छुट्टी का नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगा अवकाश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। अधिकारियों को सूचना दिए बगैर छुट्टी की बढ़ती शिकायतों पर सख्त हुए परिवहन निदेशालय ने चेतावनी दी है कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

परिवहन निदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने इस संबंध में रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को गाइडलाइन भेजी है। विभाग के संज्ञान में आया था कि कई अधिकारी व कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई लिखित आवेदन दिए या सूचित किए अचानक छुट्टी (विशेषकर कैजुअल लीव) पर चले जाते हैं। इससे प्रशासनिक कार्य और रिकॉर्ड का रखरखाव बुरी तरह प्रभावित होता है।

किसी भी प्रकार का अवकाश लेने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी असाधारण या आपातकालीन परिस्थिति में पूर्व स्वीकृति संभव न हो, तो ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारियों को उसी दिन निदेशक को सीधे फोन या वॉट्सऐप के जरिए कारण सहित सूचित करना होगा।