विधायक अकरम खान की बेटी का समारोह आज, लक्कड़ मंडी में सजा पंडाल, आएंगे काफी वीआइपी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां के शादी समारोह के लिए लक्कड़ मंडी मानकपुर में तीन एकड़ में भव्य पंडाल सजाया गया है। पांच नवंबर को होने वाले समारोह में कई वीआइपी मेहमान पहुंचेंगे।

पंडाल उत्तर प्रदेश से तैयार करवाकर मंगवाया गया है। मेहमानों के स्वागत और व्यवस्था के लिए 500 से अधिक वेटर लगाए गए हैं। चार वीआइपी केबिन भी बनाए गए हैं।

समारोह में शामिल होंगे कई बड़े नेता

महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। खाने की जिम्मेदारी हलवाई रमेश कुमार को सौंपी गई है। वह बड़े और वीआइपी आयोजनों में खाना बनाने का काम कर चुके हैं। जिले में पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित कई बड़े आयोजनों में भी वह अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

समारोह में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी समारोह में पहुंचेंगे। उनके साथ कई अन्य प्रमुख हस्तियों के आने की सूचना है। समारोह को लेकर लक्कड़ मंडी मानकपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निकास में शामिल हुए थे कई बड़े हस्ती अफशां का निकाह 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में अरबाज हुसैन के साथ हुआ था। अरबाज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के बेटे हैं। अफशां ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है, जबकि अरबाज आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं।