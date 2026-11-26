जागरण संवाददाता, गन्नौर। गन्नौर और राजलूगढ़ी रेलवे स्टेशन के बीच वीरवार की दोपहर बाद आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर युवक और युवती ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। दोनों की उम्र 24-25 साल बताई जा रही है।

दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिले, जिससे उनकी पहचान करने में परेशानी हुई। दोनों पंजाब के पठानकोट के रहने वाले थे। दोनों सुबह युवती की सहेली के कमरे पर पहुंचे थे।

युवती ने बताया था कि दोनों ने शादी कर ली है। दोनों ने कहीं नौकरी लगवाने के लिए कहा था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवाया है।

मोबाइल फोन से पुलिस को मिला अहम सुराग

गन्नौर जीआरपी इंचार्ज सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गन्नौर और राजलूगढ़ी रेलवे स्टेशन के बीच आम्रपाली एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक युवक व युवती की मौत की सूचना मिली, इसके बाद वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे।