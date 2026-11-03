खेल विश्वविद्यालय अधिकारी पर जातिसूचक टिप्पणी और नौकरी से निकालने की धमकी का आरोप

संवाद सहयोगी, सोनीपत। खेल विश्वविद्यालय के एक अधिकारी पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, गाली-गलौज और नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप लगाते हुए एक कर्मचारी ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।

शिकायतकर्ता रवि ने दावा किया है कि उसने मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सोनीपत के पुलिस आयुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को ई-मेल द्वारा शिकायत भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। हर रोज करता था अपमानित शिकायत में रवि ने बताया कि वह खेल विवि में डेली वेज पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। उसका आरोप है कि उक्त अधिकारी उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आए दिन गाली-गलौज कर अपमानित करते हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उससे व्यक्तिगत कार्यों के गाड़ी चलवाई जाती है। यहां तक कि रात के समय भी गाड़ी चलाने को कहा जाता है, विरोध करने पर भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उसने अपने आरोपों के समर्थन में बातचीत की रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया है।

दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई रवि ने शिकायत में खुद को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बताते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार से उसे मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसने अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई तथा नौकरी बहाल करने की मांग की है।