सोनीपत में वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के गुर सिखाए गए

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिलेभर में अधेड़ व बुजुर्ग लोगों के साथ हो रही साइबर ठगी से बचने के लिए गुरुवार को उन्हें जागरूक किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डिजिटल साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। उन्हें मोबाइल व ई-प्लेटफार्म पर सुरक्षित लेनदेन व ठगी से बचने के तरीके बताए गए।



कार्यशाला के दौरान उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ई-प्लेटफॉर्म एवं डिजिटल सेवाओं के उपयोग, मोबाइल के माध्यम से सुरक्षित वित्तीय लेन-देन, फर्जी ओटीपी, संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल एवं संदेशों के माध्यम से होने वाली साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

आइटीआइ के प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, इसलिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी, पासवर्ड अथवा अन्य निजी जानकारी साझा न करें।