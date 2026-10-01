सोनीपत में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नशे के कारोबार से जुड़ी महिला का मकान ध्वस्त
सोनीपत के आदर्श नगर में नगर निगम ने एक अवैध मकान के हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया। यह कार्रवाई ...और पढ़ें
HighLights
सोनीपत के आदर्श नगर में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई।
भवन नक्शा स्वीकृत न होने पर बुलडोजर से हिस्सा ध्वस्त किया।
मकान मालिक महिला पर नशे के कारोबार से संपत्ति बनाने का आरोप।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। आदर्श नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित मकान मालिक को पहले नोटिस जारी किया गया था।
साथ ही कार्रवाई से पहले मकान से सामान हटाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन मौके पर पहुंचने पर सामान पूरी तरह नहीं हटाया गया था। टीम गंदे नाले के पास स्थित मकान पर पहुंची और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की।
भवन नक्शा निगम से स्वीकृत नहीं कराया गया
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित मकान का भवन नक्शा निगम से स्वीकृत नहीं कराया गया था। निर्माण को लेकर निगम की ओर से पहले नोटिस जारी किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी निर्माण से संबंधित स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
नशे के कारोबार से संपत्ति तैयार की गई
कार्रवाई से पहले मकान में रखा सामान हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि, टीम के पहुंचने तक सामान पूरी तरह नहीं हटाया गया था। इसके कारण अवैध निर्माण हटाने के दौरान कुछ सामान बीच में आने से टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस महिला के नाम पर मकान है उस पर आरोप है कि नशे के कारोबार से संपत्ति तैयार की गई।
मकान में रहने वाली महिला मंजू पत्नी रामानंदन साहनी के खिलाफ नशे से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। महिला का नाम नशे से संबंधित कई मामलों में सामने आया है। - सवित कुमार, प्रभारी, सेक्टर-27 थाना
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