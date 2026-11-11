सोनीपत में पटवारी को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, पहुंचा सलाखों के पीछे

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जमीन का इंतकाल दर्ज करने और उसकी नकल उपलब्ध कराने के नाम पर हलका पटवारी के निजी सहायक को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

बाद में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपित हलका पटवारी को भी हिरासत में ले लिया गया। यह कार्रवाई हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने की है।

सात हजार रुपये देने की मांग की गई

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कबीरपुर क्षेत्र में तैनात हलका पटवारी सुरेश कुमार और उसके निजी सहायक साहिल ने एक व्यक्ति से उसके नाम इंतकाल चढ़ाने व दस्तावेज देने की एवज में सात हजार रुपये की मांग की थी।