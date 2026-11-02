सोनीपत ट्रिपल मर्डर-आत्महत्या केस: सुसाइड नोट की FSL जांच से खुलेगा राज, 14 एकड़ जमीन से जुड़े तारों की तलाश

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना के गांव मुंडलाना में तीन मासूम बच्चों की हत्या के बाद महिला की आत्महत्या मामले में पुलिस अब सुसाइड नोट की प्रमाणिकता की जांच करेगी। नोट को फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) में भेजा जाएगा, जहां हैंडराइटिंग का मिलान कर सत्यता परखी जाएगी। लैब में एक्सपर्ट जांच करेंगे।

मृतका रीमा उर्फ रीना एमकॉम पास थी लेकिन, सुसाइड नोट में टूटी-फूटी और ग्रामीण आंचलिक भाषा मिली है। इससे कई तरह के संशय पैदा हो रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस अब दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है।

क्या रीना सच में जमीन के बंटवारे और देवरानी के टोने-टोटकों से इतनी परेशान थी कि तनाव में रहने लगी थी और क्या उसका कहीं उपचार कराया गया था? इन पहलुओं पर भी पुलिस जांच करेगी। रविवार को पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया था। शुरुआती पोस्टमॉर्टम में फंदे से मौत बताई गई है लेकिन, जहरीला पदार्थ खिलाने की आशंका को लेकर चारों का विसरा सुरक्षित कर लैब भेजा गया है। वहीं, मौके से सल्फास की डिब्बी मिली थी, जिसमें 5 गोलियां बची थीं और एक बिखरी हुई थी। आशंका है कि बाकी गोलियां निगली गई थीं। विसरा रिपोर्ट से साफ होगा कि बच्चों को फंदे पर लटकाने से पहले जहरीला पदार्थ दिया गया था या नहीं?