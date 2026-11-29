जागरण संवाददाता, सोनीपत। क्षेत्र में मौसम ने करवट ली है, रविवार सुबह कोहरे ने क्षेत्र में दस्तक दी, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है।

कोहरे और हल्की ठंडी हवा के चलते तापमान में भी गिरावट आई। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से घटकर 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।

मौसम ने किसानों के चेहरे पर लाया मुस्कान

एक तरफ जहां सुबह के समय वाहन चालकों को कोहरे के कारण सावधानी बरतनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ बदला हुआ मौसम किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। कोहरे के चलते सुबह दृश्यता लगभग 30 मीटर तक रही। सुबह नौ बजे काेहरा छटना शुरू हुआ। कोहरे के साथ गिरने वाली ओस की बूंदें रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए संजीवनी बन सकती है।

क्षेत्र के अधिकतर खेतों में गेहूं की बिजाई का कार्य पूरा हो चुका है और फसल अंकुरित होकर बढ़ने लगी है। वहीं, सरसों की फसल में कई जगह फुल भी आ चुके हैं। ऐसे समय में तापमान में आई गिरावट और नमी फसलों की बढ़वार और अधिक पैदावार के लिए अनुकूल मानी जा रही है। ठंड बढ़ने से फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप भी कम रहता है।

नहरों में पानी आने से किसानों को राहत मौसम की मेहरबानी के साथ सिंचाई विभाग ने भी किसानों को राहत दी है। विभाग द्वारा क्षेत्र की प्रमुख नहरों और रजवाहों में पानी छोड़ दिया गया है। नहरों में पानी आने से उन किसानों की चिंता दूर हो गई है, जिन्होंने अगेती गेहूं की बिजाई की थी। अब अगेती फसल को पहली सिंचाई की जरूरत है।