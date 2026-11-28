जागरण संवाददाता, सोनीपत। साइबर ठगों ने फोन अपडेट करने का झांसा देकर एक युवक के मोबाइल का एक्सेस हासिल किया और उसकी मां के बैंक खाते से 2.91 लाख रुपये निकाल लिए। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि युवक के पास अपनी मां का मोबाइल नंबर था, जो बैंक खाते से लिंक था।

युवक की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना गोहाना केस दर्ज किया गया। गांव सिकंदरपुर माजरा निवासी प्रिंस पुलिस को बताया कि वह अपनी मां का मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है। इसी नंबर पर उनकी मां के बैंक खाते का यूपीआइ और वाट्सएप सक्रिय है।

फोन अपडेट करने के बहाने ठगी प्रिंस के अनुसार 18 नवंबर को उसके मोबाइल पर फोन अपडेट करने का एक लिंक आया था। जैसे ही उसने उस लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन अपने आप बंद होकर दोबारा चालू हो गया। दो दिन बाद जब प्रिंस ने यूपीआइ के जरिए किसी को पैसे भेजने की कोशिश की, तो खाते में केवल 9,000 रुपये ही बचे दिखाई दिए।