संवाद सहयोगी, खरखौदा(सोनीपत)। सोनीपत के खरखौदा के चौक-चौराहों पर खुले में रखे बिजली ट्रांसफार्मर अब हादसों का कारण नहीं बनेंगे। बिजली निगम ने सुरक्षा की दृष्टि से इन ट्रांसफार्मरों के चारों तरफ लोहे के जाल लगाकर उन्हें सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। इस फेंसिंग से न केवल आम लोगों को करंट की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा, बल्कि बेसहारा पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

दरअसल शहर में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खुले में लगे हुए थे। इनके आसपास सुरक्षा घेरा नहीं होने के कारण बेसहारा पशु कई बार करंट की चपेट में आ चुके थे। वहीं इन ट्रांसफार्मरों के संपर्क में आने से किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती थी।

कई जगहों पर तो ट्रांसफार्मर काफी नीचे थे, ऐसे में बिजली निगम ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ट्रांसफार्मरों के चारों तरफ लोहे के जाल लगाने का काम शुरू किया है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मरों को जाल से घेरा जा रहा है।