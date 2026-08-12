सोनीपत में रामनगर-घसौली सड़क का चौड़ीकरण पूरा, 3.30 करोड़ की लागत से मिली बेहतर कनेक्टिविटी

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। रामनगर से घसौली तक करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य पूरा होने से ग्रामीणों और राहगीरों को राहत मिलेगी।

इस सड़क की चौड़ाई 12 फीट से बढ़ाकर 18 फीट कर दी गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुगम होगी। सड़क निर्माण पर करीब 330.45 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। फाइनल लेयर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अब रोड सेफ्टी से जुड़े कार्य कराए जाएंगे।