पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ा: दूधिए, धोबी और हस्तशिल्प कारीगर भी होंगे शामिल; बिना गारंटी मिलेगा ऋण

जागरण संवाददाता, गोहाना। कोरोना काल में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों व छोटे सेवा प्रदाताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है।

अब छोटे कारीगरों व हस्तशिल्प निर्माताओं, कर्मयोगियों, दूधियों, मोची और धोबियों सहित अन्य छोटे स्वरोजगार करने वाले लोगों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्हें बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को ब्याज में भी छूट मिलेगी।

छोटे स्तर पर काम करने वाले ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें कारोबार या काम बढ़ाने के लिए अकसर साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था से आसान ऋण मिलने पर वे साहूकारों के चुंगल में फंसने से बच सकेंगे और अपने काम का विस्तार कर सकेंगे। नगर परिषद विशेष अभियान चलाकर योजना के नए पात्र लोगों को जागरूक करेगी। पूरे सितंबर माह में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर परिषद में 9, 15, 21 और 25 सितंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र लोगों को योजना की जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया में भी मदद की जाएगी। प्रोफाइलिंग की गति धीमी पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत प्रोफाइलिंग की जा रही है। गोहाना में अभी तक 49 प्रतिशत लाभार्थियों की प्रोफाइलिंग नहीं हो सकी है। काफी लाभार्थी समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जब तक लाभार्थियों की प्रोफाइलिंग पूरी नहीं होगी, तब तक उन्हें केंद्र सरकार की सात योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी।