वेतन में देरी से परेशान एनएचएम कर्मचारियों का सोनीपत में प्रदर्शन, घेराव की चेतावनी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों ने बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर रोष जताया।

कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन को महानिदेशक (एनएचएम) के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी का जल्द समाधान कराने की मांग की।

करीब डेढ़ वर्ष से कर्मचारियों को वेतन नही मिल रहा : अमित कुमार

एनएचएम कर्मचारी संघ, सोनीपत के प्रधान अमित कुमार ने बताया कि विभाग में एसएनए पोर्टल लागू होने के बाद से कर्मचारियों को वेतन भुगतान में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।