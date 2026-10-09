सोनीपत में पूर्व पार्षद नवीन तंवर ने की कांग्रेस में वापसी, कुमारी सैलजा की मौजूदगी में ली सदस्यता

जागरण संवाददाता, सोनीपत। भाजपा के पूर्व पार्षद नवीन तंवर ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में वापसी कर ली है। पूर्व पार्षद नवीन तंवर की इस वापसी में शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान और ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजीव दहिया की अहम भूमिका रही।

इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा तथा पूर्व सांसद धर्मपाल सिंह मलिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सत्ताधारी दल पर साधा निशाना शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने कहा कि वर्तमान में आमजन और जनसेवक सत्ताधारी दल की नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं। कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों, विकासपरक सोच और आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई से प्रभावित होकर लगातार वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस का रुख कर रहे हैं।