जागरण संवाददाता, गोहाना। एमेच्योर कबड्डी संघ हरियाणा के चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।

इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री और हरियाणा सरकार से भी दखल देने की मांग की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके एमेच्योर कबड्डी संघ हरियाणा के चुनाव को लेकर सवाल उठाया है। चुनाव प्रक्रिया पर लगाए अनियमितताओं के आरोप गांव रिंढाणा निवासी और डुबकी किंग के नाम से मशहूर प्रदीप नरवाल ने एमेच्योर कबड्डी संघ हरियाणा के हालिया चुनाव पर सवाल उठाए हैं। विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में पदक जीत चुके नरवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में नियमों को ताक पर रखकर अनियमितताएं की गईं। उन्होंने कहा कि संघ पर लंबे समय से एक ही परिवार का कब्जा और एकाधिकार बना हुआ है। बिना उचित सार्वजनिक नोटिस के गुपचुप तरीके से चुनाव कराए गए, जो उनके अनुसार नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का उल्लंघन है।

अनुभवी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलने की चिंता प्रदीप नरवाल का कहना है कि यदि इसी तरह चुनाव होते रहे तो अनुभवी खिलाड़ियों को संघ में आने और खेल प्रशासन में अपनी भूमिका निभाने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने संघ से जुड़े प्रमुख लोगों की संपत्ति की जांच कराने की भी मांग उठाई है।

चुनाव रद कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग नरवाल ने हाल में हुए चुनाव को रद कर पारदर्शी तरीके से दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे दूसरे खिलाड़ी भी आगे आकर इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे।