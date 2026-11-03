बॉर्डर पर प्रदूषण जांच से वाहनों की रफ्तार थमी, कुंडली में लगी लंबी कतारें

संवाद सहयोगी, राई। एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सीएक्यूएम, ग्रेप स्टेज-1 तथा विंटर एक्शन प्लान के तहत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली सीमा में बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के दूसरे दिन भी कुंडली बॉर्डर समेत अन्य मार्गों पर चौकसी पूरी तरह सख्त रही। पुलिस की मुस्तैदी और गहन जांच के चलते लगातार दूसरे दिन भी सोमवार को सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही।

12 जगह लगाए गए नाके दिल्ली जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए 12 जगह नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर पुलिसकर्मी वाहनों के पीयूसी (पाल्यूशन अंडर कंट्रोल), अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों, निर्धारित आयु पूरी कर चुके ओवरएज वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं।

मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाहनों को नियमों के दायरे में छूट के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। कड़ाई दिखाते हुए सोमवार को पुलिस ने करीब 400 चालान काटने के साथ 25 वाहन इंपाउंड किए।