जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर रोड रेज में बहस के बाद गोली मारकर हुए फरार, CCTV में दिखी रोहतक की कार

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर गोहाना क्षेत्र में बुधवार तड़के लगभग ढाई बजे रोडरेज के दौरान एक दर्दनाक वारदात सामने आई। कैथल से लौट रहे कपड़ा शोरूम के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार एमजी हेक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हमलावर रुकने के बजाय गाड़ी लेकर मौके से भाग निकले।

पीछा कर रुकवाने पर चलाई गोली मूल रूप से लुधियाना के राजगुरू गांव निवासी 28 वर्षीय प्रह्लाद, रोहतक में एक नामी ब्रांडेड कपड़ा कंपनी में काम करते थे और वहीं किराए पर रहते थे। मंगलवार रात वह अपने साथी हरिओम (मेंटेनेंस एक्जीक्यूटिव मैनेजर) के साथ लीवा कार से लौट रहे थे।

टक्कर लगने के बाद प्रह्लाद और हरिओम ने एमजी हेक्टर का पीछा किया और गोहाना क्षेत्र में खानपुर खुर्द और आहुलाना गांव के बीच उसे रुकवा लिया। कार से उतरकर जब प्रह्लाद ने टक्कर मारने का कारण पूछा, तो हमलावर बहस करने लगे और अचानक उन पर गोली चला दी।

अस्पताल में मृत घोषित, मौके से मिले 3 खोल गोली प्रह्लाद की बाजू में लगी और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अपनी गाड़ी सहित फरार हो गए। साथी हरिओम तुरंत उन्हें रोहतक के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।