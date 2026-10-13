सोनीपत में 12वीं पास युवाओं के लिए कमाई का मौका; 10 नवंबर तक करें अप्लाई; हरियाणा में खुलेंगे 2651 नए राशन डिपो

जागरण संवाददाता, सोनीपत। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश भर में 2,651 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यावसाय शुरू करने की चाह रखने वाले सपना साकार कर सकते हैं।

10 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन जिले में वर्तमान समय में 471 डिपो होल्डर राशन वितरण का कार्य संभाल रहे हैं, जहां नए डिपो खुलने से उपभोक्ताओं को और अधिक सहूलियत मिलेगी। इच्छुक आवेदक 10 नवंबर तक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं...