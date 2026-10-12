सोनीपत की अवैध फैक्ट्रियां रात में उगल रहीं जहरीला धुआं, दिल्ली तक पहुंच रहा प्रदूषण

हरीश भौरिया, सोनीपत। फिरोजपुर बांगर क्षेत्र में संचालित अवैध फैक्ट्रियां पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। दिन के समय इन फैक्ट्रियाें पर ताले लटके रहते हैं, लेकिन रात होते ही भट्ठियों में स्क्रैप पिघलाने और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं का काम शुरू हो जाता है।

इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के वातावरण में फैल रहा है। स्थिति यह है कि हरियाणा के दिल्ली के गांवों तक के लोगों को प्रदूषण का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके बावजूद इन इकाइयों पर प्रभावी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही।

फैक्ट्रियों के पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं क्षेत्र में कई ऐसी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिनकी पहचान, वास्तविक कामकाज और प्रशासनिक स्तर पर पंजीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन इकाइयों में स्क्रैप पिघलाने से लेकर भट्ठियां चलाने तक का काम होता है।

प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण इनसे निकलने वाला धुआं सीधे वातावरण में घुल रहा है। वहीं औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट और दूषित पानी के कारण जमीन के नीचे के जलस्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं।

जांच में सामने आए थे गंभीर उल्लंघन बीते वर्ष अक्टूबर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया था। टीम ने कुल 11 उद्योगों की जांच की थी, इनमें से 10 उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक प्रमाणपत्र लिए बिना संचालित पाए गए थे।

निरीक्षण के दौरान इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण भी नहीं मिले थे। इसके बावजूद स्क्रैप पिघलाने की प्रक्रिया अब भी जारी है। जांच के दौरान अधिकारियों ने इसे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन माना था। उनका कहना था कि इस तरह औद्योगिक इकाइयों का संचालन क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

बंद करने के मिले थे निर्देश संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए थे। संबंधित उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद मौजूदा समय में भी क्षेत्र की कुछ भट्ठियां से धुआं निकलने की शिकायतें सामने आ रही हैं।