नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों को तेल नहीं देने की योजना लागू करने में देरी हो रही है। हरियाणा एनसीआर के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में पहले चरण में पेट्रोल पंपों पर नो पीयूसी, नो फ्यूल की नीति लागू की जानी थी।

इसके लिए पहले एक नवंबर और बाद में 15 नवंबर तक 600 कैमरे लगाने की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन अभी पंपों पर नो पीयूसी, नो फ्यूल के बोर्ड ही लग सके हैं। कैमरे लगाने का काम शुरू दूसरी डेडलाइन बीतने के बाद पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने का काम शुरू हुआ है। अभी कैमरे लगने में 20 दिन का समय और लगने की उम्मीद है। आटोमैटिड नंबर प्लेट रिकग्नाइज्ड कैमरों के लगने के बाद योजना पूरी तरह से सफल हो सकेगी। कैमरों की निगरानी के लिए चंडीगढ़ में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। सोनीपत में बुधवार से ही कैमरे लगाने का काम शुरू हुआ है।



वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर अपनी आयु पूरी कर चुके डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वालों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए उन्हें ईंधन न देने के निर्देश जारी किए गए थे।

इसकी निगरानी के लिए पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर के पेट्रोल पंपों पर 600 एएनपीआर कैमरे लगाने की योजना थी। इसके लिए एक नवंबर तक पंपों पर कैमरे लगाने का काम पूरा किया जाना था। दूसरी डेडलाइन बीतने के बाद पंपों पर कैमरे लगाने का काम शुरू इसके बाद समय सीमा को बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया, लेकिन दूसरी डेडलाइन बीतने के बाद अब पंपों पर कैमरे लगाने का काम शुरू किया गया है। काम पूरा होने में अभी 20 दिन का समय और लगने की उम्मीद है।

कैमरे लगाने वाली कंपनी गोदावरी एडवांस टेक्नोलाजी प्रा. लि. के सीनियर मैनेजर एसपी शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम मेंं 300, फरीदाबाद में 130, सोनीपत में 197 और झज्जर में 180 कैमरे लगाए जाएंगे। हर पंप पर एक कैमरा लगाया जाएगा जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर स्पीकर के माध्यम से यह बता देगा कि यह वाहन अपनी आयु पूरी कर चुका है या अभी इसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है।

कंपनी सभी कैमरों की तीन साल तक रखरखाव करेगी। सभी कैमरों की निगरानी के लिए चंडीगढ़ में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम में यह डाटा भी निकाला जा सकता है कि किसी पंप पर किस दिन कितने वाहन ईंधन भरवाने के लिए पहुंचे और इनमें से कितनों के बाद वैध पीयूसी था।

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी जिले के पंपों पर आयल कंपनियों की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंपों पर नो पीयूसी, नो फ्यूल के बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं है, उन्हें तेल नहीं दिया जाएगा।