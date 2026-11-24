जागरण संवाददाता, गोहाना। बिजली की हाईटेंशन लाइनें बिछाने पर छह गांवों के किसानों ने मार्केट भाव के अनुसार उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बरोदा हलके के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल से मिला और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की मांग की।

विधायक के पास भैंसवाल कलां, आंवली, बिलबिलान, गुहणा, मोहाना और जाजी गांवों के किसान पहुंचे। किसानों से कहा कि उनके खेतों से जाजी-सिवानी पावरग्रिड लाइन को लेकर हाईटेंशन के बड़े-बड़े टावर लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों की जमीन की कीमत बहुत कम हो जाएगी।

हाईटेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसान किसानों ने नरवाल से गुहार की कि हाईटेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए जमीन के मार्केट भाव को शामिल कर उसमें सुधार किया जाए। किसानों ने कहा कि इसी साल छह अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर हरियाणा सरकार भी गजट नोटिफिकेशन जारी करे।