गोहाना में 2 नए सेक्टर बसाने की तैयारी, 250 एकड़ की है योजना; जमीन के बदले किसानों की मांग ने उड़ाए होश 

जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर के सुनियोजित विस्तार की दिशा में दो नए सेक्टर विकसित करने की पहल हुई है। सेक्टर-12 और 13 ए विकसित करने के लिए लगभग 250 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है।

इसके लिए राजस्व विभाग ने गांव बड़ौता, नगर, सिकंदरपुर माजरा और गढ़ी के किसानों की जमीन ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से लेने का प्रस्ताव रखा। गांव नगर और गढ़ी के कई किसानों ने पोर्टल पर जमीन देने के लिए सहमति भी जताई है।

किसानों ने जमीन देने की एवज में प्रति एकड़ आठ करोड़ रुपये की मांग की है। जमीन मिलने पर एचएसवीपी सेक्टर विकसित करेगा। जमीन उपलब्ध होने पर इन दोनों सेक्टरों को विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे गोहाना में नए आवासीय क्षेत्रों के साथ सडक़, सीवरेज, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा। जमीन की कीमत को लेकर किसानों और संबंधित विभाग के बीच सहमति बननी अभी बाकी है। किसानों ने जमीन के बदले आठ करोड़ रुपये प्रति एकड़ की मांग रखी है। यह मांग मौजूदा कलेक्टर रेट से कई गुणा अधिक है। किसानों की मांग को देखते हुए जमीन की कीमत तय करना इस योजना में महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।