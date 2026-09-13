सोनीपत के 15 सरकारी स्कूल बनेंगे मॉडल शिक्षण संस्थान, स्मार्ट क्लास से JEE-NEET तक की तैयारी होगी आसान

संदीप कुमार, सोनीपत। जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूलों में आधुनिक मंच मिलेगा। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना (सीएमईई) के तहत जिले के 15 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

प्रदेश में चुने गए 250 उत्कृष्ट विद्यालयों में सोनीपत के इन स्कूलों को माडल शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना का सीधा मकसद ग्रामीण क्षेत्र के होनहारों को निजी और कान्वेंट स्कूलों जैसी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सीएमईईई योजना के धरातल पर उतरने के बाद चयनित स्कूलों में न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा, बल्कि डिजिटल लर्निंग और नवाचार पर विशेष जोर रहेगा। इन स्कूलों में पारंपरिक चाक-डस्टर से आगे बढ़कर हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड और आधुनिक आडियो-विजुअल टूल्स लगाए जाएंगे।