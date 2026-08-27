गोहाना के रोहतक रोड को 3.67 करोड़ से मिलेगा नया लुक, 1500 मीटर साइकिल ट्रैक के साथ बनेगा आधुनिक मॉडल रोड

परमजीत सिंह, गोहाना (सोनीपत)। शहर के व्यस्त और प्रमुख मार्गों में शामिल रोहतक रोड आने वाले समय में नए स्वरूप में नजर आएगा। नगर परिषद ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत आंबेडकर चौक से ड्रेन आठ के पुल तक इस मार्ग के विकास की योजना तैयार की है।

लगभग 3.67 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य के लिए टेंडर लगाए गए। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ यहां फुटपाथ, डिवाइडर और दोनों तरफ व्यवस्थित खाली जगह छोड़ी जाएगी। इसी मार्ग पर गोहाना का पहला साइकिल ट्रैक भी बनेगा।

रोजाना 10 हजार से अधिक वाहनों का आवागमन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में घोषणा की थी कि प्रत्येक शहर में एक प्रमुख मार्ग को माडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी घोषणा के अनुसार नगर परिषद ने शहर में रोहतक रोड चयन किया।

इस मार्ग पर रोजाना 10 हजार से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। नगर परिषद इस मार्ग का व्यवस्थित विकास करने के साथ सुंदरीकरण भी करेगी। इस मार्ग का विकास होगा, जिससे शहर में जाम लगने की संभावना कम हो और बाहर से आने वाले लोगों को अलग लुक नजर आए।

पैदल चलने वालों को भी मिलेगी सुरक्षित जगह रोहतक रोड के विकास में सिर्फ वाहनों की सुविधा को ध्यान में नहीं रखा गया है। नगर परिषद पैदल आवागमन करने वाले लोगों को भी सुरक्षित जगह उपलब्ध कराएगी। रोड के दोनों तरफ के नालों को बंद करके भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

उसके ऊपर टाइलें लगवाकर फुटपाथ तैयार होगा, जिससे लोग सुरक्षित पैदल आवागमन कर सकें। सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए प्वाइंट निर्धारित किए जाएंगे। वर्षा में जलभराव से मिलेगी राहत रोहतक रोड के विकास में वर्षा जल निकासी को भी प्रमुखता दी जाएगी। इसके लिए स्टार्म वाटर सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इससे वर्षा के दौरान सड़क पर जलभराव की समस्या कम होगी। बेहतर जल निकासी सड़क को लंबे समय तक टिकाऊ रखने में भी सहायक होगी।