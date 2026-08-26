भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कमाल, जींद-सोनीपत रूट पर तय की 6000 KM की दूरी; 36 टन कार्बन उत्सर्जन घटा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल-संचालित यात्री ट्रेन जींद-सोनीपत मार्ग पर सफलतापूर्वक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था।

इसके बाद ट्रेन अब तक करीब 6,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। स्वच्छ हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक को अपनाने की दिशा में इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

हाइड्रोजन से बनाती है बिजली

हाइड्रोजन ट्रेन दो 1,200 किलोवाट हाइड्रोजन-इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालियों से संचालित होती है। इसमें आनबोर्ड ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करते हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रेन को चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में उप-उत्पाद के रूप में जल वाष्प और गर्मी निकलती है।