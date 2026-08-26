सोनीपत में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, 5-6 सितंबर को चक्का जाम; सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
सोनीपत में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने खाली पदों को भरने और अन्य मांगों को लेकर 5 व 6 सितंबर को चक्का जाम की चेतावनी दी है।
HighLights
सोनीपत में रोडवेज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन।
सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।
5 और 6 सितंबर को बसें रहेंगी बंद।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। रोडवेज में चालक, परिचालक, हेल्पर और मैकेनिकों के खाली पदों को भरने तथा परिवहन मंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में रोडवेज के कर्मचारियों ने बुधवार को सुबह 10 से 12 बजे तक प्रदर्शन किया।
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत डिपो में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद महाप्रबंधक के माध्यम से परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का संचालन अनिल आंतिल ने किया।
सरकार पर अनदेखी करने का आरोप
प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। 25 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास घेराव के दौरान मंत्री ने स्वयं ज्ञापन लेकर 15 दिन के भीतर वार्ता बुलाने का लिखित व मौखिक आश्वासन दिया था। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से बैठक का कोई पत्र जारी नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है।
कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि चालक, परिचालक, हेल्पर और मैकेनिकों के सभी रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। परिचालकों का पे-ग्रेड बढ़ाया जाए और लिपिकों की तर्ज पर तीन वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) दी जाएं। जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मियों को जोखिम भत्ता और चालकों का पे-ग्रेड बढ़ाकर स्टैंड इंचार्ज का पद सृजित कर पदोन्नति दी जाए।
कर्मशाला कर्मचारियों के तकनीकी पदों पर पदोन्नति की मांग
वर्ष 2016 में भर्ती चालकों, एचकेआरएन कर्मियों को पक्का किया जाए व 2018 के कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी पदों पर पदोन्नति मिले। घाटे का सौदा साबित हो रही इलेक्ट्रिक बसों की ठेका प्रथा बंद हो और अर्जित अवकाश (ईएल) बहाल किए जाएं।
यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण पांच व छह सितंबर को पूरे हरियाणा में बसों का पूर्ण चक्का जाम रहेगा। प्रदर्शन में मंजीत पहल, संदीप मलिक, राकेश दहिया, जमील, मिंटू, शैलेंद्र, रविंद्र, संजीव, राजेश और ओमबीर मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- सोनीपत बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती से उद्योगपतियों को भारी नुकसान, पावर हाउस निर्माण में तेजी की मांग