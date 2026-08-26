सोनीपत बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती से उद्योगपतियों को भारी नुकसान, पावर हाउस निर्माण में तेजी की मांग

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से उद्योगपति परेशान हैं। उनका कहना है कि दिन के समय कई घंटे बिजली बंद रहने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्योगपतियों ने सरकार और बिजली निगम से कटौती कम करने तथा पावर हाउस का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।

बड़ी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि पिछले काफी दिनों से दिन में कई घंटे बिजली कटौती हो रही है। इससे फैक्ट्रियों में काम बीच में रोकना पड़ता है। उत्पादन प्रभावित होने के साथ जेनरेटर चलाने पर अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है।