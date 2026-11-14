सोनीपत प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में केस दर्ज, चादर ओढ़े शूटर ने बरसाई थीं गोलियां, गैंग ने दी खुली धमकी

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत के रोहतक रोड पर शुक्रवार शाम हुए प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र पहल उर्फ नन्हा हत्याकांड में पुलिस ने बरोदा गांव निवासी रामपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यह केस मृतक के पिता साहब सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

उधर, इस सनसनीखेज वारदात के बाद कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में साल 2021 में रामपाल पर हुए हमले का बदला लेने की बात कही गई है। पुलिस आज डॉक्टरों के बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम कराएगी।

मृतक के पिता साहब सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे बिजेंद्र की गांव बरोदा के रामपाल के साथ पुरानी रंजिश थी। बिजेंद्र प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ पहले फाइनेंस का काम भी करता था। साल 2021 में पैसों के लेनदेन को लेकर बिजेंद्र का रामपाल से विवाद हुआ था।

आरोप है कि पैसे न लौटाने पर बिजेंद्र ने रामपाल पर हमला करवाकर उसके पैर तुड़वा दिए थे। जब रामपाल अस्पताल में इलाज करवाकर घर लौट रहा था, तो महज 10 दिन बाद उस पर दोबारा हमला कर बेरहमी से हाथ-पैर तोड़ दिए गए थे।

गैंग की चेतावनी- दुश्मन अर्थी का सामान तैयार रखें बिजेंद्र की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से वायरल हुई, जिसमें वीरेंद्र चारण, अरविंद गिल्ली राणा (रोहित गोदारा ग्रुप) के नाम से लिखा गया है कि गोहाना में बिजेंद्र उर्फ नन्हा की हत्या उन्होंने करवाई है।

पोस्ट में लिखा गया, इसने हमारे भाई रामपाल बरोदा पर 2021 में हमला किया और 10 दिन बाद अस्पताल से लौटते समय फिर से उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। हमने अपने भाई का बदला लिया है। जो भी हमारे दुश्मन हैं, वे अपनी अर्थी का सामान घर की चौखट पर तैयार रखें। पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की भी जांच कर रही है।

कार में बैठते ही चद्दर ओढ़े शूटर ने बरसाई थीं 13 गोलियां आदर्श नगर निवासी 42 वर्षीय बिजेंद्र पहल ने रोहतक रोड पर शिवम प्रॉपर्टी एडवाइजर के नाम से कार्यालय खोल रखा था। शुक्रवार शाम करीब सवा छह बजे वे घर जाने के लिए कार्यालय से बाहर निकले और सामने गली में खड़ी अपनी क्रेटा कार में बैठने लगे। तभी दूसरी गली से चद्दर ओढ़े एक हमलावर दोनों हाथों में हथियार लेकर दौड़ता हुआ आया और बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।