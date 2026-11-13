सोनीपत में ऑफिस से घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, कार में बैठते ही गोलियों से भूना; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के गोहाना में आदर्श नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र कुमार की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह कार्यालय से घर जाने के लिए निकले थे।

कार में बैठते समय पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

ऑफिस के बाहर कार में बैठते समय बरसाईं गोलियां

बिजेंद्र कुमार अपने कार्यालय से घर जाने के लिए निकले थे। जैसे ही वह ऑफिस के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठने लगे, हमलावरों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि मौके से 12 से अधिक गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं।