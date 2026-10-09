सोनीपत: फ्लाईओवर पर खड़े ट्राले से टकराकर नीचे गिरा तेज रफ्तार वाहन, हेल्पर की मौत

जागरण संवाददाता, गोहाना। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर बुटाना-कोहला फ्लाईओवर के पास खराब खड़े ट्राले में पीछे से दूसरे ट्राले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूध से भरा ट्राला फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। हादसे में ट्राले में सवार हेल्पर आनंद राव की नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि चालक बाल राजू सुरक्षित बच गया।

हादसे के बाद दूसरे ट्राले का चालक मौके से फरार हो गया। आनंद का शव लगभग दो घंटे तक ट्राले के नीचे दबा रहा। हाईवे और पुलिस की टीम ने हाइड्रा मंगवाकर ट्राले को हटाकर उसे निकाला। ट्राले के अंदर आराम कर रहा था युवक आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वाकालावालासा निवासी बाल राजू ने बताया कि वह ट्राला पर चालक है। उसके साथ, काकुलाम में वाकालावालसा में बी कॉलोनी निवासी आनंद राव हेल्पर के तौर पर काम करता था। दोनों आंध्र प्रदेश से मिलिट्री के लिए दूध लेकर जम्मू-कश्मीर के लिए निकले थे। रास्ते में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर बुटाना-कोहला फ्लाईओवर के ऊपर ट्राला खराब हो गया।

इसके बाद, उन्होंने ट्राले को सड़क किनारे खड़ा कर हाईवे हेल्पलाइन से संपर्क किया और सुरक्षा के लिए आगे-पीछे बैरिकेड लगवा दिए। दोनों ट्राले में ही आराम करने लगे। बाल राजू ने बताया कि गुरुवार को पीछे से तेज रफ्तार में आए एचआर नंबर के ट्राला उनके ट्राले में टक्कर मारी। उनका ट्राला फ्लाईओवर से नीचे गिर गया।