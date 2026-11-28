जागरण संवाददाता, गन्नौर। गन्नौर तहसील को देर रात खोलने और तीन कर्मचारियों की मौजूदगी ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तहसील शुक्रवार रात करीब नौ बजे के बाद भी खुली मिली थी।

अंदर तीन कर्मचारी मौजूद थे और बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। आरोप है कि रात में तहसील खोलकर रजिस्ट्री करने की तैयारी थी, लेकिन मामला उजागर होने के बाद हंगामा मच गया।

रात में तहसील खुली मिलने पर पहुंची पुलिस

रात में तहसील खुली होने की सूचना के बाद कुछ लोग तहसील में पहुंचे और डायल 112 पर पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद वहां मौजूद लोग तितर-बितर हो गए।

देर रात हुए इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने चौकीदार से निर्धारित समय के बाद तहसील खोले जाने के संबंध में सवाल पूछा तो वह सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। वहीं पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद कर्मियों से सवाल करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाद में उन्हें तहसील से बाहर भेज दिया गया। अभी तक किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रात के समय कर्मचारियों की मौजूदगी किस काम के लिए थी, यह जांच का विषय है।

दो अधिवक्ताओं ने प्रेसवार्ता कर लगाए आरोप इसी बीच दो अधिवक्ताओं ने सोनीपत पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता कर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने इस मामले को बड़ौत की करीब 98 कनाल 12 मरला जमीन से जुड़ा बताते हुए जमीन के राजस्व रिकॉर्ड और पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग शिकायतें भी भेजी हैं। दो पटवारियों के निलंबन पर उठाए सवाल अधिवक्ता युद्धवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कुछ बदलाव करवाने के लिए दो पटवारियों पर दबाव बनाया गया।

जब पटवारियों ने मना किया तो पटवारी अरुण कागड़ा और पटवारी नवीन कुमार को निलंबित कर दिया। जिसके बाद चार्ज निरंजन पटवारी को सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद गन्नौर तहसील से बड़ौत जमीन का रिकॉर्ड सोनीपत लाया गया, जहां पटवारी, तहसीलदार और उपायुक्त कार्यालय के एक कर्मचारी सोनीपत सरल केंद्र में मौजूद रहकर शाम सात बजे तक रिकॉर्ड पर काम करते रहे।