जागरण संवाददाता, सोनीपत। केएमपी टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति बनने पर अब वाहन चालकों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अजय चोपड़ा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक में एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अधिक जाम लगने की स्थिति में टोल लेन को तुरंत फ्री करवाया जाए। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े 30 एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।

एडीसी अजय चोपड़ा के निर्देश पर एचएसआईआईडीसी अधिकारियों ने टोल संचालकों को नोटिस जारी करने, सीसीटीवी से निगरानी रखने और टोल लेन बढ़ाने की बात कही। वहीं, एनएच-44 पर बन रहे फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की समीक्षा के दौरान एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 30 दिसंबर तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इस एफओबी में अधिक क्षमता वाली लिफ्ट लगेगी, जिसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे गार्ड तैनात रहेगा।

अवैध पार्किंग पर चलेगी क्रेन, कोहरे की तैयारी तेज एडीसी ने कुंडली बार्डर से पूरे जिले में एनएच-44 पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने के लिए टोइंग व्हीकल तैनात करने और पुलिस के माध्यम से चालान काटने के निर्देश दिए। केजीपी टोल संचालकों को एंबुलेंस का जीपीएस डाटा साझा करने को कहा गया।