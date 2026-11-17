राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कुंडली- मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के किनारे पांच नए शहर विकसित किए जाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए अधिकारियों का एक दल इसी माह सिंगापुर का भ्रमण करेगा। पांच शहरों के रिहायशी तथा औद्योगिक क्षेत्र को सिंगापुर के शहरों के तर्ज पर विकसित किया जाना है।

वहां की मूलभूत तथा ढांचागत सुविधाओं का अवलोकन करने के लिए अधिकारियों का दल जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले माह ही सिंगापुर का दौरा कर वहां के उद्यमियों को पंच ग्राम योजना के बारे में चर्चा करके आए थे। वहां के उद्यमी निवेश करने की रजामंदी भी दे चुके हैं।

135 किलोमीटर लंबा है केएमपी एक्सप्रेसवे नायब सरकार ने यह योजना विकसित भारत 2047 तथा मास्टर प्लान 2041 को देखते हुए तैयार बनाई है। इसके लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण के गठन करने की भी घोषणा की जा चुकी है। केएमपी एक्सप्रेसवे करीब 135 किलोमीटर लंबा है।