Exclusive: जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर रोडरेज में हत्या की थी 75 साल के बुजुर्ग ने, दैनिक जागरण को बताई पूरी वारदात

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार को हुई रोडरेज की सनसनीखेज वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। कपड़ा कंपनी के प्रशिक्षु सहायक बिक्री प्रबंधक प्रह्लाद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपना पक्ष रखा है। दैनिक जागरण द्वारा वाहन के नंबर के आधार पर जुटाई गई जानकारी के बाद जब गाड़ी मालिक से संपर्क किया गया तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया।

डलहौजी से लौटते समय हुआ विवाद बातचीत करने वाले बुजुर्ग ने अपना नाम रामचंद्र बताया है। वह मूल रूप से आसन गांव का निवासी है और वर्तमान में रोहतक में रहता है। रामचंद्र ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में अपने बच्चों से मिलकर कार से वापस लौट रहा था। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी कार अड़ाकर रास्ता रोक लिया। किसी तरह उसने अपनी गाड़ी वहां से भगाई, लेकिन युवकों ने पीछा कर दोबारा कार आगे अड़ा दी और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया।

धक्का-मुक्की के बाद चलाई गोली बुजुर्ग के अनुसार, जब वह गाड़ी से नीचे उतरने लगा, तो युवक ने उसे वापस कार के अंदर धकेल दिया। खुद को घिरता देख उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और खिड़की से बाहर पहला फायर किया, जो मिस हो गया। इससे युवक और अधिक आक्रामक हो गया। बचाव में बुजुर्ग ने दूसरा फायर किया, जो सीधे युवक के कंधे में जा लगा।