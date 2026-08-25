राम रहीम को छह साल में 17वीं बार पैरोल, कब-कब जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख? देखें पूरी टाइमलाइन

डिजिटल डेस्क, सिरसा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फिर से पैरोल मिली है। वह रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा में मौजूद डेरा मुख्यालय पहुंचा। राम रहीम दुष्कर्म केस में 20 साल की सजा काट रहा हैं और उसे पहले भी कई बार पैरोल-फरलो मिल चुकी है।

यह लागातार तीसरी बार है, जब राम रहीम को सिरसा आश्रम जाने की मंजूरी मिली है। इससे पहले उसे बरनावा आश्रम में रखा जाता था। पैरोल के समय तक वह सिरसा में रहेगा। जेल से कब-कब बाहर आया राम रहीम? राम रहीम को सजा मिलने के बाद से लगातार पैरोल और फरलो मिलने का सिलसिला जारी है। इसकी शुरुआत 24 अक्तूबर 2020 को हुई, जब उसे पहली बार एक दिन की पैरोल मिली। इसके बाद 21 मई, 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए उसे 12 घंटे की पैरोल मिली।

इसके बाद साल 2022 में राहत का यह सिलसिला और बढ़ा और 7 फरवरी, 2022 को उसे 21 दिन की फरलो, 17 जून 2022 को 30 दिन की फरलो और 14 अक्तूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिली। इसके बाद 2023 में भी राम रहीम तीन बार जेल से बाहर आया।

21 जनवरी, 2023 को 40 दिन की पैरोल, 20 जुलाई, 2023 को 30 दिन की पैरोल और 21 नवंबर, 2023 को 21 दिन की फरलो। साल 2024 में उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल, 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो और 2 अक्तूबर को 20 दिन की फरलो दी गई।

साध्वी यौन शौषण मामले में भुगत रहा सजा राम रहीम को डेरे की दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट ने अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी करार दिया था। उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही डेरा मुखी पर 30 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। पहले मामले में 10 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद दूसरे मामले में 10 वर्ष की सजा शुरू होनी है। सजा को डेरा मुखी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।

कैसे हुई पत्रकार की हत्या? साल 2002 में हरियाणा के सिरसा में पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार को उनके घर के बाहर मारा गया। स्थानीय अखबार 'पूरा सच' चलाने वाले छत्रपति ने एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था जिसमें सिरसा में डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था।