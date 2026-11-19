जागरण संवाददाता, रोहतक। लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पीएसओ ने रोहतक में अपने घर में बुधवार देर रात खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान एएसआइ प्रदीप पुत्र चंद्र के रूप में हुई है।

वह शाम को ड्यूटी खत्म करके घर लौटा था। रात को छत पर बने कमरे में अकेले बैठा था, इसी दौरान उसने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार प्रदीप गांव मोखरा का रहने वाला था। प्रदीप सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर ड्यूटी खत्म करके शाम को घर लौटा था। मकान की छत पर काफी देर तक अकेला रहा इसके बाद रात को वह मकान की छत पर बने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। रात के समय प्रदीप ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली चलने के बाद परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। प्रदीप के पास सर्विस रिवॉल्वर होने की बात सामने आई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या वह किसी परेशानी से गुजर रहा था या आत्महत्या के पीछे कोई अन्य कारण था।