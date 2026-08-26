रोहतक के फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक के गोहाना अड्डा स्थित लाला लाजपत राय फर्नीचर मार्केट में बुधवार दोपहर एक फर्नीचर शोरूम के टाप फ्लोर पर भीषण आग लग गई।

आग लगने की घटना दोपहर करीब 2:20 बजे हुई। आग शिव शक्ति फोम एवं गद्दे वाली दुकान में लगी, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को संभालने में जुट गई। टॉप फ्लोर पर आग लगने के कारण धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया।