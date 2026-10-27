हरियाणा के रोहतक में विशेष पुलिस अधिकारी ने फंदा लगाकर दी जान, IMT थाने में थे तैनात; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रोहतक। आईएमटी थाने में तैनात विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) राकेश ने मंगलवार को अपने गांव अटायल में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस के अनुसार, 46 वर्षीय राकेश मंगलवार शाम करीब चार बजे अपने गांव अटायल में फंदे पर लटके मिले। जांच के दौरान मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। राकेश आइएमटी थाने में ईआरवी पर तैनात थे और दो बच्चों के पिता थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइएमएस के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस मामले से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।