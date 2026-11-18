जागरण संवाददाता, रोहतक। भिवानी के 23 वर्षीय युवक अभिषेक के अंगदान ने पांच मरीजों को नई जिंदगी की उम्मीद दी। युवक की दो किडनी, लिवर और दोनों कॉर्निया जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाए गए। अंगदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीजीआइएमएस ट्रामा सेंटर में युवक के पार्थिव शरीर को फूलों से सजाकर अंतिम विदाई दी गई।

डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मियों और परिजनों ने हाथ जोड़कर उसे विदा किया। दुख की घड़ी में परिवार के इस फैसले ने पांच मरीजों के लिए जीवन बचाने का रास्ता खोल दिया। अंगदान के तहत एक किडनी पीजीआइएमएस रोहतक के मरीज को और दूसरी कमांड अस्पताल चंडी मंदिर भेजी गई।