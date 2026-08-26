राम रहीम की पैरोल पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल का छलका दर्द, कहा- सिस्टम के लिए मजाक और शर्मनाक
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो मिलने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने सवाल उठाए हैं।
HighLights
गुरमीत सिंह को साध्वियों के यौन शोषण मामले में फिर फरलो
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने सिस्टम पर सवाल उठाए
आदतन अपराधी को बार-बार राहत न्यायपालिका के लिए शर्मनाक
जागरण संवाददाता, रोहतक। साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को फिर फरलो मिली है। वह मंगलवार को 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने गुरमीत सिंह को बार-बार पैरोल और फरलो दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान गुरमीत सिंह को राहत मिलती रही है। उनका कहना है कि चुनाव के समय उनकी रिहाई को लेकर राजनीतिक लाभ की चर्चाएं उठती रही हैं।
'ऐसा व्यक्ति पैरोल का हकदार नहीं'
अंशुल ने कहा कि पैरोल और फरलो पर उठने वाले सवाल मुझसे नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र और सूबे के मुख्यमंत्री से पूछे जाने चाहिए। जो आदतन अपराधी है और जिसके खिलाफ मर्डर के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, अगर ऐसा व्यक्ति पैरोल और फरलो का हकदार बनता है, तो यह हमारे सिस्टम का मजाक है।
अंशुल ने कहा कि सवाल हमारे न्यायिक तंत्र से भी होने चाहिए। सरकारी तंत्र द्वारा जो भ्रम या झूठ फैलाया जाता है, वह न्यायपालिका के लिए मजाक बन रहा है। न्यायपालिका को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सोचने वाली बात है कि न्यायपालिका क्यों कमजोर दिख रही है।
राम रहीम को 17 दिनों की पैरोल
बता दें कि मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की पैरोल दी गई है, जिसके तहत वे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। वह सिरसा वाले आश्रम में पैरोल के दिन बिताएगा।
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