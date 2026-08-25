राम रहीम को फिर पैरोल मिलने पर भड़की SGPC, एडवोकेट धामी ने सरकार पर किया हमला; बताया दोहरी नीति का सबूत
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है।
HighLights
SGPC अध्यक्ष धामी ने राम रहीम की पैरोल पर कड़ी आपत्ति जताई
सरकार की दोहरी और पक्षपातपूर्ण नीति पर गंभीर सवाल उठाए
बंदी सिंहों को पैरोल न मिलने को अन्यायपूर्ण बताया गया
जागरण संवाददाता, अमृतसर। हत्या और दुष्कर्म के अपराध में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सरकार की ओर से फिर पैरोल दिए जाने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को दोहरी और पक्षपातपूर्ण नीति का उदाहरण बताया है।
एडवोकेट धामी ने कहा कि एक ओर गुरमीत राम रहीम को बार-बार फरलो और पैरोल देकर सरकारों की ओर से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि दूसरी ओर लंबे समय से जेलों में बंद बंदी सिंहों को अपने बीमार परिजनों से मिलने के लिए भी पैरोल नहीं दी जा रही। इस तरह के रवैये से देश में कानून और न्याय के समान रूप से लागू होने की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि तीन-तीन दशकों से देश की अलग-अलग जेलों में बंद बंदी सिंहों का मामला भी सरकारों की कथित पक्षपातपूर्ण नीति का प्रतीक बना हुआ है। कई बंदी सिंह अपनी कानूनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई का मामला लंबित रखा जा रहा है।
एडवोकेट धामी ने आरोप लगाया कि सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए गुरमीत राम रहीम के गंभीर अपराधों को नजरअंदाज करते हुए बार-बार पैरोल और फरलो दे रही हैं, जबकि बंदी सिंहों के मामलों में अलग रवैया अपनाया जा रहा है।