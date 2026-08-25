राम रहीम को फिर पैरोल मिलने पर भड़की SGPC, एडवोकेट धामी ने सरकार पर किया हमला; बताया दोहरी नीति का सबूत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। हत्या और दुष्कर्म के अपराध में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सरकार की ओर से फिर पैरोल दिए जाने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को दोहरी और पक्षपातपूर्ण नीति का उदाहरण बताया है।

एडवोकेट धामी ने कहा कि एक ओर गुरमीत राम रहीम को बार-बार फरलो और पैरोल देकर सरकारों की ओर से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि दूसरी ओर लंबे समय से जेलों में बंद बंदी सिंहों को अपने बीमार परिजनों से मिलने के लिए भी पैरोल नहीं दी जा रही। इस तरह के रवैये से देश में कानून और न्याय के समान रूप से लागू होने की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि तीन-तीन दशकों से देश की अलग-अलग जेलों में बंद बंदी सिंहों का मामला भी सरकारों की कथित पक्षपातपूर्ण नीति का प्रतीक बना हुआ है। कई बंदी सिंह अपनी कानूनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई का मामला लंबित रखा जा रहा है।