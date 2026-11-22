जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। खाटूश्याम मेले के मद्देनजर रेवाड़ी जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की सघन जांच के दौरान रविवार को पुलिस ने एक महिला को दो बैगों में रखे 20 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है।

महिला की पहचान पंजाब के भटिंडा जिले के गांव माही नंगला के परमजीत कौर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, महिला राजस्थान के चितौड़गढ़ से नशीले पदार्थ की तस्करी कर भटिंडा ले जा रही थी। मामले की जांच में जुची पुलिस जीआरपी थाना रेवाड़ी प्रभारी पीएसआई नवीन कुमार के नेतृत्व में टीम ने आरपीएफ क्राइम टीम के साथ संयुक्त रूप से जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने महिला के सामान की जांच की तो उसमें नशीला पदार्थ डोडा-पोस्त बरामद हुआ।

पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वह नशीला पदार्थ राजस्थान से भटिंडा लेकर जा रही थी। अब पुलिस रिमांड हासिल कर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि महिला ने डोडा पोस्त कहां से खरीदा था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था।