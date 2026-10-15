'बस खराब नहीं, गांव पास था', नारनौल की जगह कुंड में रोकी बस तो GM ने लिया एक्शन; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रोडवेज बस का निर्धारित स्थान नारनौल की बजाय कुंड में रात्रि ठहराव करना दो कर्मचारियों को भारी पड़ गया। रोडवेज महाप्रबंधक ने नारनौल की बजाय कुंड में बस का रात्रि ठहराव करने पर चालक-परिचालक को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार महाप्रबंधक की ओर से एक माह पहले ही इस बस का रात्रि ठहराव कुंड की बजाय नारनौल कर दिया गया था। पहले यह बस कुंड अड्डे पर ही रात्रि ठहराव करती थी। वहीं कुंड के नजदीक ही चालक-परिचालक के गांव पड़ते हैं, इसलिए वह पहले से ही वहीं नाइट करते आ रहे थे।

महाप्रबंधक के मना करने पर भी कुंड में किया बस का रात्रि ठहराव महाप्रबंधक के आदेश के बाद भी चालक-परिचालक ने नारनौल की बजाय कुंड में ही बस का रात्रि ठहराव कर दिया। हालांकि इस मामले में चालक-परिचालक की तरफ विभागीय अधिकारियों काे जानकारी दी गई कि रात्रि ठहराव पर जाते समय कुंड में बस खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा।

जबकि विभाग का आरोप है कि शाम को बस खराब होने की सूचना चालक-परिचालक ने न तो नारनौल अड्डा इंचार्ज को दी और न ही मुख्यालय को बताया गया। नारनौल में लगे रेवाड़ी डिपो के स्टैंड इंचार्ज की रिपोर्ट के आधार पर ही चालक-परिचालक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।