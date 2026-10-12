रेवाड़ी: डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सर्कुलर रोड स्थित शहर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई।

महिला की मौत के बाद उसके स्वजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया।

स्वजन का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की जान गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया।

वहीं, निजी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि महिला की मौत अधिक रक्तस्राव होने के कारण हुई है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मौके पर मौजूद थी और हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराने का प्रयास कर रही थी। मामले में परिजनों के आरोपों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि होना बाकी है।