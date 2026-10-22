रेवाड़ी में 15 डिग्री तक लुढ़का पारा, नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी असली सर्दी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में मौसम में बदलाव का असर अब धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है। न्यूनतम तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बुधवार को 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिन के समय अभी तेज धूप खिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं, 27 अक्टूबर के बाद दिन के समय धूप का असर भी कम होने के आसार हैं।

18 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, कुछ दिनों से दिन का तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में रोजाना गिरावट हो रही है। 18 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 18.4, 19 अक्टूबर को 16, 20 अक्टूबर को 16.5 डिग्री और 21 अक्टूबर को 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

दिन और रात के तापमान में अंतर होने के कारण लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो रहा है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होती है। ऐसे में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

गेहूं और सरसों की बुुआई के लिए अनुकूल मौसम कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान मौसम रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों की बुआई के लिए अनुकूल है। तापमान में गिरावट और मिट्टी में मौजूद नमी फसलों की बुआई के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकती है। किसानों को खेतों में मिट्टी की नमी का ध्यान रखते हुए समय पर जुताई और बुआई का कार्य पूरा करना चाहिए।