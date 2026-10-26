रेवाड़ी: रेलवे लाइन के पास मुख्य पानी की पाइपलाइन टूटी, अगले 3 दिन तक बाधित रहेगी पेयजल आपूर्ति

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। लिसाना वाटर वर्क्स की 600 एमएम की मुख्य पेयजल लाइन रेवाड़ी-हिसार रेलवे लाइन के निकट एचएसवीपी बाईपास पर क्षतिग्रस्त हो गई।

इसके कारण शहर के वार्ड 24 से 32 तक व तीन गांव गोकलगढ़, चांदावास व कालूवास में आगामी दो से तीन दिनों तक पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी।

जनस्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?

जनस्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि विभाग के कर्मचारी क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत करने में लगे हुए है, ताकि जलापूर्ति व्यवस्था को सामान्य किया जा सके। उन्होंने बताया कि विभाग को दो से तीन दिन का समय लगने की संभावना है।