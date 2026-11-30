मुकेश कुमार, रेवाड़ी। शहर की सड़कों को रोशन करने के लिए नगर परिषद हर साल करीब 15 लाख रुपये खर्च कर रही है। बावजूद इसके शहर की अधिकांश सड़कें रात होते ही अंधेरे में डूब जाती हैं।

करीब पांच साल पहले लाखों रुपये खर्च कर शहर की प्रमुख सड़कों पर लगवाई गई सुल्तान लाइटें भी अब कई जगह बंद पड़ी हैं। इसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही शाम जल्दी ढलने लगी है।

अंधरे से बढ़ रहा हादसों का खतरा ऐसे में सड़कों पर अंधेरा हादसों के खतरे को और बढ़ा रहा है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को अंधेरे में सड़क पर चलना मुश्किल होता है। वहीं अंधेरी सड़कों पर आपराधिक घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

दिल्ली रोड की बात करें तो धारूहेड़ा चुंगी से अभय सिंह चौक तक ही स्ट्रीट लाइटें जलती दिखाई देती हैं। इसके आगे पुलिस लाइन तक अधिकांश लाइटें बंद पड़ी हैं। रात के समय इस पूरे मार्ग पर अंधेरा छाया रहता है।

वाहन चालक को भी हो रही परेशानी.. इसी तरह शहर के प्रमुख सरकुलर रोड पर भी बीच-बीच में काफी लाइटें बंद हैं। कई स्थानों पर रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। शहर के पाश इलाके गढ़ी बोलनी रोड की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यहां लंबे समय से सभी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं।